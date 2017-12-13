Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой, которая подозревается в совершении смертельного ДТП на улице Сумской 18 октября.

Соответствующее решение приняла судья Светлана Муратова, сообщает УНИАН.

Зайцевой продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года включительно без возможности внесения залога.

Как сообщал ForUm, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

13 декабря зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.