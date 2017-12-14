За прошедшие сутки зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск, вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский защитник, еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В районе проведения АТО российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие, правда, в вечернее время интенсивность обстрелов несколько снизилась», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении с наступлением сумерек боевики из гранатометов обстреляли защитников Станицы Луганской и Луганского.

На донецком направлении во второй половине суток градус напряжения переместился к окраинам Авдеевки. Здесь по нашим позициям противник неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Также некоторые участки у этого прифронтового города обстреливал вражеский снайпер.

Кроме того, оккупанты из пехотного вооружения вели огонь по защитникам Каменки, Песок и шахты Бутовка.

На Приазовье российские наемники не давали покоя нашим защитникам Гранитного, которых беспокоили из стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что в более чем половине случаев силы АТО подавляли огневую активность агрессора.