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Суд разрешил экс-руководителю Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву, подозреваемому в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах, выехать за границу.

Соответствующее решение вынес 7 декабря следственный судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань, о чем свидетельствует постановление суда, обнародованная в Едином реестре судебных решений 12 декабря, передает Украинская правда.

Защитник и обвиняемый просили вернуть Каськиву паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, мотивируя необходимостью выезда за границу для ухода за малолетним ребенком.

Суд, выслушав мотивацию сторон, постановил вернуть Каськиву паспорта.

В то же время он и дальше будет обязан являться по первому требованию к следователю, прокурору и/или суд, а также уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 1 ноября экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был экстрадирован в Украину. 

Позже Каськив был отпущен из зала суда и если он не внесет залог в сумме 160 тыс. гривен в течение пяти дней, то его повторно арестуют.  

Суд также обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

1 ноября за него внесли залог. ГПУ обжаловала это решение.
ForUm

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