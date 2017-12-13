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Европейский Союз в течение следующих нескольких месяцев рассмотрит заявку Украины о новой программе макрофинансовой помощи. Об этом сообщил в Киеве председатель Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает Радио Свобода.

«Украина подала заявку на получение нового пакета макрофинансовой помощи. Европейская комиссия проведет оценку потребности страны во внешнем финансировании, и на основании результатов оценки будет решено, целесообразно ли предоставлять новую макрофинансовую помощь», - сказал Мингарелли.

По его словам, если будет принято положительное решение, то Европейская комиссия подаст соответствующее предложение в Европарламент и Совет Европы.

Он напомнил, что за последние три года ЕС предоставил Украине макрофинансовой помощи на 3,4 миллиарда евро. По словам Мингарелли, до конца этого года должно быть принято решение о предоставлении последнего транша в 600 млн евро.

При этом Мингарелли заявил, что Украина выполнила только 17 из 21 условия в рамках этой программы, и выплата этого транша зависит от выполнения остальных четырех условий. «Именно по этой причине Еврокомиссия сейчас не может выплатить последний транш», - добавил Мингарелли.

По данным Представительства ЕС в Украине, ЕС предоставляет разнообразную поддержку Украины, в частности в вопросе вооруженного конфликта на Донбассе, который начался в 2014 году, и во время обострения кризиса платежного баланса. Кроме политической поддержки, ЕС выделил пакет в размере 12,8 миллиарда евро на содействие процессу реформ.

 
ForUm

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