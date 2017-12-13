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Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия.

Об этом сказано в официальном журнале правительства Канады, сообщает 112 Украина.

«Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию (Automatic Firearms Country Control List) дополнен путем добавления следующих стран в алфавитном порядке: Украина. Этот приказ вступает в силу со дня его регистрации», - говорится в сообщении.

Напомним, комитет парламента Канады по вопросам обороны рекомендует предоставить Украине летальное оружие, чтобы повысить возможности украинской армии в противостоянии с Россией. Об этом говорится в соответствующем документе комитета под названием «Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта».
ForUm

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