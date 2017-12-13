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Кабинет Министров Украины принял решение о введении в эксплуатацию первой очереди обновленного комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» и полноценного запуска больницы. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он подчеркнул, что достройка «Охматдета» долгое время оставалась исключительно «обещанием» - строительство комплекса не велось. Полтора года назад все работы были возобновлены.

«Сегодня мы принимаем решение о полноценном запуске первой очереди комплекса», - добавил премьер.

Глава правительства поблагодарил всех, кто приобщился к выполнению всех работ и дал поручение Минздраву обеспечить все, чтобы за «два-три месяца» больница принимала первых пациентов.

По плану первая очередь крупного лечебного комплекса площадью более 26 тыс. квадратных метров будет содержать системы МРТ и другое оборудование, которое позволит проводить сложнейшие процедуры детям разного возраста.

В целом обновленный комплекс «Охматдет» будет размещаться на площади 67 м2 и состоять из нескольких блоков, в которых будут оснащены 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделения.
ForUm

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