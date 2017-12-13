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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что договорился с польским коллегой о сокращении перечня лиц, которым запрещен въезд в Польшу и Украину.

Об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой сегодня в Харькове, сообщает УНИАН.

«Мы договорились сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в наши страны, и сделать несколько других вещей, которые снизят уровень напряженности в этих чувствительных вопросах», - добавил Глава государства.

Напомним, Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине. 

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что Польша внедряет «черные списки» украинцев, которые «носят мундиры СС Галичина», или препятствуют в административном плане проведению эксгумаций польских захоронений в Украине.

Польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте. 

18 ноября польские пограничники не впустили в Польшу ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.
ForUm

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