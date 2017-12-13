Посол США в России Джон Хантсман заявил о необходимости восстановления территориальной целостности Украины для улучшения российско-американских отношений.
Соответствующий видеоролик с заявлением после опубликован в Twitter посольства США в РФ.
«На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым – это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо», - сказал посол.
Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 декабря 2017 г.
«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk
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