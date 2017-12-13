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Посол США в России Джон Хантсман заявил о необходимости восстановления территориальной целостности Украины для улучшения российско-американских отношений.

Соответствующий видеоролик с заявлением после опубликован в Twitter посольства США в РФ.

«На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым – это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо», - сказал посол.

 


 

 
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