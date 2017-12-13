Информация о возможном изъятии детективами НАБУ оригиналов документов, которые, по словам министра юстиции Украины, имеют значение в иске против «Роснефти» в Европейский суд по правам человека, не соответствует действительности, заявляет пресс-служба НАБУ.

«Опасения Минюста о существовании угрозы для иска в ЕСПЧ из-за действий детективов НАБУ безосновательны», - подчеркнули в ведомстве.

Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 23 ноября о временном доступе к документам предусмотрена возможность изымать те нормативно-правовые, распорядительные, организационные, финансово-хозяйственные документы, заявления, справки и т.д., которые имеют отношение исключительно к предмету расследования детективами Национального бюро в уголовном производстве.

«Детективы НАБУ не изымали и не пытались изъять в Министерстве юстиции Украины документы, на которые Европейским судом по правам человека наложен гриф «конфиденциально», - отмечается в сообщении.

Напомним, неотложный обыск служебного кабинета № 413 Министерства юстиции Украины, проведенный детективами НАБУ 8 декабря в порядке ч.3 ст. 233 УПК Украины, был обусловлен необходимостью реагирования на полученную в установленном законом порядке информацию о факте уничтожения и сокрытия документов, выступающих вещественными доказательствами в уголовном производстве. Они во исполнение постановления следственного судьи должны были быть выданы Минюстом детективам НАБУ для осуществления временного доступа к ним и выемки. Законность неотложного обыска в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 233 и ст. 234 УПК Украины подтверждена постановлением следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 8 декабря.

С учетом указанного в НАБУ подчеркнули, что все действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляются исключительно в пределах компетенции, в соответствии с действующим законодательством и под процессуальным руководством прокуроров САП.

Напомним, 8 декабря в Министерство юстиции пришли с обысками детективы НАБУ. По версии Минюста, ворвавшись в помещение, они забрали ключи у уборщицы и переместились в кабинеты сотрудников. После того как часть из них пришла на работу, детективы покинули здание Министерства, не пояснив причин обысков. Помимо помещений Министерства, также проводились в доме одной из его сотрудниц – руководительницы Секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. В связи с обысками Минюст обратился к генпрокурору Луценко.

В НАБУ объяснили оперативность обысков в Минюсте необходимостью сохранения доказательств, так как документы пытались уничтожить. Кроме того, служебные документы, которые должны быть предоставлены НАБУ во исполнение постановления суда, оказались дома у сотрудника Минюста.

По факту обысков ГПУ начала уголовное производство.