В ГМС сообщили о задержании агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой. В НАБУ в свою очередь заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГМС. Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецперации.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

Президент Петр Порошенко провел встречу с представителями отечественной теле- и киноиндустрии, во время которой подписал законы «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине».

Председателем новоизбранного Верховного суда стала Валентина Данишевская.

В Никопольском суде во время слушания дела по факту убийства отец пострадавшего вытащил 2 гранаты и взорвал их, в результате чего один человек погиб, 10 травмированы. Позже в больнице умер еще один пострадавший – подсудимый.

Высший хозяйственный суд Украины принял окончательное решение, согласно которому резиденция «Межигорье» переходит в государственную собственность.

Регуляторы финансового рынка в составе Национального банка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг продолжают работу над определением правового статуса криптовалют в Украине и предупреждают о высоких рисках операций с ними.

В Тольятти задержали работника судоремонтного завода Сергея Сотникова, якобы завербованного Службой безопасности Украины для сбора сведений о предприятии. На заводе назвали ложной информацию о «работнике-шпионе».

В НАТО констатируют значительное увеличение риска возникновения большого межгосударственного конфликта.