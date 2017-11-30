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Вчера, 29 ноября, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой был задержан агент Национального антикоррупционного бюро, сообщает пресс-служба ГМС.

«В течение нескольких месяцев агент НАБУ, сын бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Боярского, выполняя незаконные указания отдельных руководителей НАБУ, неоднократно пытался спровоцировать Дину Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решениям по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку. После чего правоохранителями был проведен комплекс оперативно - розыскных мероприятий по документированию преступной группы.

«В результате, при попытке передать первую часть взятки в размере 15 тыс. долларов США, агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ. Преступные действия агента НАБУ по провоцированию подкупа должностного лица подпадают под ответственность, предусмотренную 370 ст. Уголовного кодекса - провокация подкупа. Продолжаются следственные действия», – отметили в ГФС.

 
ForUm

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