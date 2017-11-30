В Никополе Днепропетровской области во время оказания помощи в медицинском учреждении умер подсудимый, которого доставили из суда, гдепроизошел взрыв.



Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Национальной полицииЯрослав Тракало.



«Умер участник судебного процесса при оказании помощи в больнице. Это один из подсудимых - 1977 года рождения. Перед этим его оперировали», - сказал он.

Напомним, сегодня в суде во время слушания дела по факту убийства отец пострадавшего вытащил 2 гранаты и взорвал их.

Ранее в полиции сообщили, что в результате взрыва один человек погиб, еще десять пострадали.