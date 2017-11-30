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В Никополе Днепропетровской области во время оказания помощи в медицинском учреждении умер подсудимый, которого доставили из суда, гдепроизошел взрыв.

Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Национальной полицииЯрослав Тракало.

«Умер участник судебного процесса при оказании помощи в больнице. Это один из подсудимых - 1977 года рождения. Перед этим его оперировали», - сказал он.

Напомним, сегодня в суде во время слушания дела по факту убийства отец пострадавшего вытащил 2 гранаты и взорвал их.

Ранее в полиции сообщили, что в результате взрыва один человек погиб, еще десять пострадали. 
ForUm

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