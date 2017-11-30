Высший хозяйственный суд Украины принял окончательное решение, согласно которому резиденции «Межигорье» в государственную собственность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

«Поставлена ​​окончательная точка в деле «Межигорья». Высший хозяйственный суд Украины принял решение, которым указанная резиденция переходит в собственность государства», – отметил он.

Министр напомнил, что именно Минприроды инициировало возвращение этого имущества государству.

«Дальше - инвентаризация этого госимущества и определениеоргана управления им. Минприроды инициирует предоставление «Межигорью» статуса объекта природно-заповедного фонда, что навсегда откроет эту территорию для людей, позволит обеспечить уход за редкими животными и растениями и сделает эту территорию образовательным и научным центром», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 1 августа Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева признал недействительными договоры, по которым правительственная резиденция «Межигорье» выбыла в 2007 году из государственной собственности.