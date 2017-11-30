В Тольятти задержали работника судоремонтного завода Сергея Сотникова, якобы завербованного Службой безопасности Украины для сбора сведений о предприятии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области.

«Во время допроса признался, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать СБУ. Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним Серж», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Сотникову перед поездкой в Россию якобы поручили собрать информацию о тольяттинском заводе.

«Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял», — приводит агентство слова задержанного во время допроса.

«Однако мужчина не успел передать собранные сведения украинским спецслужбам. Сотников не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не будут судить по статье «Шпионаж», а лишь депортируют на родину», – сказано в сообщении.

Также было обнародовано видео допроса задержанного.