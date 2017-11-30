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Генеральный прокурор Юрий Луценко считает обоснованным предъявление подозрения агенту Национального антикоррупционного  бюро, который провоцировал чиновницу Государственной миграционной службы на взятие взятки.

Об этом он сказал на брифинге 30 ноября.

«Считаю обоснованным подозрение относительно вчера задержанного агента НАБУ относительно провокации и дачи взятки», - сказал он.

Луценко рассказал, что около 2,5 часа беседовал с руководством НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает «Украинская правда».

«Сегодня в ходе встречи мы это принципиальный вопрос обсудили и, мне кажется, нашли общее понимание и с Артемом Сытником и с Назаром Холодницким: в дальнейшем недопустимо использовать в качестве проверки на коррупционность чиновников предложение принять заведомо незаконные решения», - отметил глава ГПУ.

Также Луценко говорит, что получил заверения, что сотрудники НАБУ, которые координировали эту операцию, это по меньшей мере 2 должностных лица, в понедельник прибудут на допрос.

Как сообщал ForUm, ранее в ГМС сообщили, что вчера, 29 ноября, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в Национальном антикоррупционном бюро.

При этом Пимахова уверяет, что не знала о том, что НАБУ проводит спецоперацию.

По словам главы НАБУ, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

 
ForUm

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