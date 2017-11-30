В НАТО констатируют значительное увеличение риска возникновения большого межгосударственного конфликта.

Об этом говорится в отчете, который выдается каждые четыре года, названы 20 глобальных тенденций, которые могут повлиять на Альянс до конца 2035 - начиная от искусственного интеллекта и ускорения развития технологий к изменению климата и растущему неравенству.

Генерал Денис Мерсье, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации, заявил, что отчет свидетельствует о большом риске возникновения большой межгосударственной войны, чем в отчете НАТО 2013 года.

«Мы видим значительное увеличение риска возникновения большого межгосударственного конфликта», - заявил Мерсье в интервью, которое он дал журналисту Reuters за кулисами Берлинской конференции по вопросам безопасности, сообщает Голос Америки.

Его команда весной обнародует дополнительный доклад, в котором будет содержаться информация о том, что НАТО должен сделать, чтобы реагировать на эти тенденции.

«Глобальное осознание является более необходимым, чем раньше. Мы должны быть готовы к любому сценарию», - сказал Мерсье, отмечая, что глобализация означает, что НАТО должен взвесить факторы за пределами своего региона, включая военную экспансию Китая и Индии.

Легкий доступ к технологиям и глобальный характер киберпространства облегчит расширение террористических сетей, угрожая существующей почти монополии, которую государственные субъекты имеют в области высокотехнологичного оружия, отмечают авторы отчета.

Экологические факторы также будут играть большую роль, от более высоких темпов стихийных бедствий к усилению открытия Арктики, говорится в докладе, а также рост глобального долга и уменьшение доверия к финансовым учреждениям.

В отчете указывается, что расходы на оборону начали расти после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, а прогнозы предусматривают дальнейшее увеличение до 2045 года.

Но авторы предупреждают, что увеличение расходов «может создать дилемму в политике безопасности и начать гонку вооружений, как это было во время «холодной войны».

«Конкурирующие бюджетные приоритеты и фискальные ограничения в государствах-членах НАТО могут препятствовать их способности удовлетворить требования Альянса в будущем», - говорится в отчете.

Мерсье заявил, что в НАТО уже работают над расширением своих возможностей в сфере кибердомена и обеспечения киберзащиты в каждой оружейной системе и сети с самого начала.

«В НАТО мы находимся под постоянным нападением в киберпространстве», - сказал он, отметив, что Альянс до сих пор оказался «хорош» в самозащите, но должен оставаться бдительным», - заявил Мерсье.