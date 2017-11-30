Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Дина Пимахова уверяет, что не знала о том, что Национальное антикоррупционное бюро проводит спецоперацию. Об этом она заявила на брифинге.



«Я могу сказать однозначно, что я подавала заявление самостоятельно. У меня в заявлении указано, что это Сергей Титунков – представитель Арабского инвестиционного фонда Мубадала. Я совершенно не знала, что он является представителем или сотрудником Национального антикоррупционного бюро», – отметила она.



«Если в процессе проведения в течение месяцев уже под контролем Службы безопасности и Генеральной прокуратуры соответствующих мероприятий по результатам рассмотрения моего заявления правоохранительным органам стало известно, что сотрудники НАБУ в этом участвуют – мне об этом не было известно до вчерашнего дня, когда после задержания у Сергея Титункова, к моему удивлению, обнаружили специальные технические средства», – добавила Пимахова, сообщает «Украинская правда».



Она заверила: «Я буду отвечать за свои слова и я готова к этому. Я подавала заявление, как законопослушный гражданин, который пришел на должность, пройдя конкурс».



«Я прошла испытательный срок и назначена на 5 лет. У меня честная позиция по отношению к исполнению своих обязанностей. Я хочу воспитывать своих детей и иметь нормальную спокойную жизнь. Поэтому я подала такое заявление (в СБУ. – Ред.) – совершенно самостоятельно, инициативно, на человека, имевшего установочные данные Сергей Титунков», – сказала Пимахова.



«Я готова нести ответственность и имею соответствующие доказательства того, что я заявляю», – заверила она.



Она хочет, чтобы другие госслужащие не боялись подавать заявления, если им будут предлагать взятку. «Потому что они будут волноваться за свою жизнь и жизни своих семей после таких заявлений НАБУ, что это была спецоперация», – считает Пимахова.



Она добавила, что ночь на 30 ноября провела в Генеральной прокуратуре, где давала показания в качестве свидетеля.

Как сообщал ForUm, ранее в ГМС сообщили, что вчера, 29 ноября, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.