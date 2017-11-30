Спецоперация по внедрению детектива НАБУ в организованную преступную группировку в составе действующих и бывших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины началась в апреле 2017 года, сообщает пресс-служба бюро.

«Разветвленность сети участников преступной организации требовала повышенной законспированости. Поэтому, в соответствии со ст. 8 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 272 Уголовно-процессуального кодекса Украины, детективу было поручено выполнение специального задания под прикрытием с целью проникновения в состав данной преступной организации», - отмечается в сообщении.

С этой целью была использована легенда, по которой детектив НАБУ действовал в интересах иностранной компании, заинтересованной в официальном трудоустройстве в Украине своих работников – граждан других государств. Представитель НАБУ установил непосредственный контакт с первой заместителем председателя ГМСУ, которая, по оперативной информации, была одним из руководителей преступной организации.

27 августа у детектива НАБУ состоялась неформальная встреча с чиновницей, во время которой детектив (по легенде представитель иностранной компании) обратился за советом по поводу получения иностранцем паспорта Украины.

«Чиновник ГМСУ не только не открестилась от этих разговоров, а наоборот – сама предложила воспользоваться, по ее словам, «единственной законной схемой», которая позволила бы реализовать намерение. А именно: «сделать» иностранцу родственников в Украине путем фальсификации тестов ДНК и получения соответствующего решения суда - в совокупности этот набор данных является основанием для предоставления гражданства. Однако этот вариант, по словам чиновницы, будет «дорогим». «Тридцать - это минимум», - сообщила она и одновременно заверила: «все сделаем, поверь». Чиновница собственноручно в тот день передала список документов, необходимых для реализации намерения», - заявили в НАБУ.

7 сентября она еще раз подтвердила озвученную сумму и уточнила, что речь идет о 30 тысячах долларов.

Однако когда в начале октября детектив принес пакет документов, о которых говорилось ранее, чиновница уже, вероятно, будучи осведомленной о личности детектива под прикрытием и его принадлежности к НАБУ, отказалась их принять.

В ответ на реакцию чиновнице детектив НАБУ под прикрытием в дальнейшем поддерживал исключительно неформальное общение с целью поддержания легенды.

К тому моменту была установлена ​​схема разветвленной преступной деятельности по предоставлению услуг миграционного характера с участием других должностных лиц ГМСУ, территориальных подразделений и физических лиц-посредников.

«Первый заместитель председателя ГМС в указанной организации играла одну из ключевых ролей. В связи с этим отказ детектива под прикрытием от дальнейших контактов с ней подтвердил бы ее подозрения по разработке ее правоохранительным органом и создал препятствия в дальнейшем документировании деятельности всей преступной организации», - пояснили в НАБУ.

23 ноября по инициативе первого зампредседателя ГМС состоялась встреча за ужином, во время которой она поинтересовалась, удалось ли решить дело иностранца, в получении гражданства которого она когда-то обещала содействие, а затем отказалась. Детектив ответил ей, что не владеет информацией о том иностранце, но есть другой, которому нужно получить вид о временном проживании на территории Украины.

24 ноября чиновница предложила принести ей документы. После передачи документов 27 ноября она сама позвонила детективу и сообщила, что вопрос решить легче, чем с гражданством, однако сумма будет такая же, которую обсуждали раньше, то есть 30 тыс. долл. В случае согласия она предложила передать ей половину от этой суммы 29 ноября.

29 ноября во время передачи этой суммы детектив, работавший под прикрытием, был задержан сотрудниками СБУ и прокурорами ГПУ.

«Таким образом, была сорвана спецоперация НАБУ и САП по разоблачению масштабной коррупционной схемы в Государственной миграционной службе Украины», - заявили в ведомстве.

Учитывая общественный резонанс, НАБУ приводит фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов, полученных в рамках проведения негласных следственных действий.

Кроме того, с целью опровержения некоторых тезисов брифинге чиновника ГМС относительно личного характера встреч, приводится видео одной из таких неформальных встреч, во время которой чиновница попросила детектива обменять 50 тыс. грн, которые она получила от третьего лица, и которые, по ее словам, могли быть контролируемой взяткой. Объясняя свои действия, она отметила, что обмен ей нужен для того, чтобы исключить возможность идентификации данных купюр.

Отметим, что документирование происходило под наблюдением прокуроров САП в рамках оперативно-розыскного дела на основании постановления следственного судьи и согласно Закону «Об оперативно-розыскной деятельности».

Как сообщал ForUm, в ГМС сообщили, что 29 ноября при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в Национальном антикоррупционном бюро.

При этом Пимахова уверяет, что не знала о том, что НАБУ проводит спецоперацию.