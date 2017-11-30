Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что 29 ноября во время документирования одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы, оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавший под прикрытием. По информации НАБУ, ему инкриминируют провокацию взятки.

На самом деле, по мнению НАБУ, имеет место спланированная диверсия в отношении сотрудников Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая реализована Службой безопасности и санкционирована генеральным прокурором Украины.

«Ее суть заключается в том, что должностные лица СБУ, использовав информацию, которая стала им известна в процессе выполнения служебных обязанностей (а именно осуществления прослушивания телефонных номеров в рамках расследований НАБУ) не просто раскрыли эту информацию одному из объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодовую работы детективов НАБУ, но и завербовали это лицо для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования работников Национального бюро», – говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что неоднократно предупреждало о рисках для оперативной работы в связи с отсутствием у НАБУ права на автономное прослушивания - пока Бюро может лишь использовать ресурсы Службы безопасности Украины на основании постановления суда на прослушивание того или иного лица.

По информации НАБУ, сейчас планируются задержания и аресты еще трех детективов Бюро под прикрытием, руководителя второго подразделения детективов, а также руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, по данным ведомства, с вечера 29 ноября на связь не выходят 7 человек НАБУ, которые выполняли оперативное задание по документированию эпизода с участием первого заместителя председателя ГМС. Их местонахождение пока неизвестно.

«Информация, распространенная на сайте Государственной миграционной службы Украины вечером 29 ноября, о том, что «агент НАБУ» якобы в течение нескольких месяцев неоднократно предлагал первому заместителю ГМС «большие суммы взяток», не соответствует действительности. Согласно материалам уголовного производства, чиновник ГМС сама неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме тридцать тысяч долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины», – подчеркнули в НАБУ.

Также отмечается, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности организованной преступной группировки в составе действующих и бывших сотрудников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМС.

«Со всей ответственностью, заявляем, что детективы Национального бюро никогда не провоцировали ни одного из чиновников ГМС на взятку, учитывая прокурорский надзор лично руководством САП. Кроме того, директор Национального бюро и руководитель САП намерены утром 30 ноября встретиться с генеральным прокурором Украины, поскольку сейчас есть основания полагать, что Юрий Луценко, санкционируя действия своих подчиненных и сотрудников СБУ в отношении детективов НАБУ, не был полностью знаком с деталями спецоперации и результатами негласных следственно-розыскных действий», – подытожили в НАБУ.

Как сообщал ForUm, ранее в ГМС сообщили, что вчера, 29 ноября, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.