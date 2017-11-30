Председателем вновь избранного Верховного суда стала Валентина Данишевская.

Во время пленума путем тайного голосования за ее кандидатуру среди троих отдали свои голоса 67 из 111 действующих судей.

«Количество голосов судей, которые не поддержали ни одного кандидата - 11, количество голосов за Бущенко - 12, за Данишевскую - 67, за Кравчука - 27», - заявил председатель счетной комиссии, судья ВС Николай Гимош.

После объявления результатов голосования Данишевская принесла присягу члена Высшего совета правосудия, сообщает Укринформ.

Всего на пост главы ВС претендовали три кандидата - Валентина Данишевская, Владимир Кравчук и Аркадий Бущенко.

Новый председатель ВС избран на срок четыре года.

Валентина Данишевская родилась в Запорожье. В 1983 году окончила Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова по специальности «правоведение».

Работала судьей Арбитражного суда Запорожской области.

С 10 ноября 2017 года - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины.

Данишевская является учредителем, конечным бенефициарным владельцем и руководителем с 2001 года Благотворительной организации «Центр коммерческого права».

В 2015 году была избрана в состав общественного совета при Министерстве юстиции Украины.

Судья постоянно действующего третейского суда при Ассоциации украинских банков.

Как ранее сообщал ForUm, 29 сентября Высший совет правосудия решил внести представление Президенту о назначении 111 кандидатов на должности судей кассационных судов в составе Верховного суда.

11 ноября Петр Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного суда Украины.

Новый состав Верховного суда официально начнет свою работу 15 декабря текущего года.