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На судоремонтном заводе в Тольятти назвали ложной информацию о «работнике-шпионе». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это даже смешно. Мы об этом слышали в новостях, но сведений ни о каких шпионах, которые работали здесь, у нас нет», — сообщили агентству в приемной предприятия. 

Напомним, сегодня стало известно, что в Тольятти задержали работника судоремонтного завода Сергея Сотникова, якобы завербованного Службой безопасности Украины для сбора сведений о предприятии.
 
ForUm

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