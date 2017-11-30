На судоремонтном заводе в Тольятти назвали ложной информацию о «работнике-шпионе». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это даже смешно. Мы об этом слышали в новостях, но сведений ни о каких шпионах, которые работали здесь, у нас нет», — сообщили агентству в приемной предприятия.

Напомним, сегодня стало известно, что в Тольятти задержали работника судоремонтного завода Сергея Сотникова, якобы завербованного Службой безопасности Украины для сбора сведений о предприятии.

