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Регуляторы финансового рынка в составе Национального банка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг продолжают работу над определением правового статуса криптовалют в Украине и предупреждают о высоких рисках операций с ними.

«Национальный банк Украины, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг убеждены, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом», - заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге, сообщает УНИАН.

По его словам, на сегодня создана рабочая группа в составе трех указанных регуляторов финансового рынка, а также Министерства финансов и Государственной службы финансового мониторинга, которая продолжает работу над определением правового статуса криптовалют в Украине.

В то же время, Чурий предупредил, что любые операции с криптовалютами, включая их куплю, продажу, обмен и конвертацию, сопряжены с большим количеством рисков, которые должны осознавать физические и юридические лица до проведения таких операций.

Как ранее сообщал ForUm, Национальный банк Украине не признает криптовалюты ни валютой, ни платежным средством. 
ForUm

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