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Сегодня, 30 ноября, в 11:20 в Никопольском суде во время слушания дела по факту убийства отец пострадавшего вытащил 2 гранаты и взорвал их, в результате чего один человек погиб, еще 7 травмированы, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В главке отметили, что погиб мужчина, взорвавший гранаты. «Осколочные ранения получили трое подсудимых, два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо. Все пострадавшие доставлены в больницу», – говорится в сообщении.

По данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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