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Президент Петр Порошенко провел встречу с представителями отечественной теле- и киноиндустрии, во время которой подписал Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине» и Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине». Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко отметил, что эти изменения – продолжение поддержки производства национальных фильмов для развития отрасли и интеграции Украины в мировое кинопространство. Он напомнил, что весной был принят Закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине», действие которого уже дало конкретные результаты.

«На сегодня можем констатировать, что конкретные практические результаты этого Закона мы уже имеем. Если в 2013 году количество зрителей, которые посещали кинотеатр для того, чтобы посмотреть украинские фильмы составляло около 190 тыс. в год, то в этом году мы ожидаем цифру, которая значительно превысит миллион, а в 2016 году это было около 900 тыс.», - констатировал он.

«В 2016 году были сняты и вышли на экраны 35 новых украинских фильмов. Это самое большое количество за время независимости. Конкретный, практический результат. Причем я имею основания утверждать, что в этом году эта цифра может быть даже больше - с уверенностью смотрят в будущее и уже заложены основания для того, чтобы делать более 120 фильмов», - добавил Президент, обратив внимание на тот факт, что значительная часть этих фильмов патриотические, военно-патриотические.

Именно изменения в Налоговый и Таможенный кодексы будут способствовать дальнейшей поддержке и развитию производства качественного отечественного кинопродукта, отметил Глава государства. «Сейчас передо мной еще один закон, даже два, направленные на дальнейшую государственную поддержку кинематографии. Речь идет и о снятии налогообложения, снятия пошлины на оборудование, которое завозится кинематографистами для того, чтобы снимать качественное, патриотическое, украинское кино», - отметил Порошенко.

Документами вводится освобождение на 5 лет от налогообложения НДС и ввозной пошлиной товаров, используемых в кинематографии. Также предусмотрены льготы по НДС при дистрибуции, демонстрации, распространении национальных и иностранных фильмов, озвученных на государственном языке.

Присутствующие на встрече представители теле- и киноиндустрии поблагодарили Главу государства за последовательную поддержку отрасли, которой не было за все годы независимости. Они выразили уверенность, что в будущем количество качественного украинского кино будет расти.
ForUm

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