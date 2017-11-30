Текущие колебания на валютном рынке обусловлены сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.



«Нафтогаз» сейчас практически не закупает валюту, а наоборот, является ее продавцом, получая хорошую выручку за счет транспортировки газа. Но есть закупка энергоносителей другими участниками рынка и закупка сезонных товаров под праздники – под Новый год», - пояснил Чурий.

По его словам, также свое влияние оказывают выплаты возмещения по налогу на добавленную стоимость. «Возмещение НДС у нас было на прошлой неделе – 9 миллиардов. Вы видели - курс сразу отреагировал. Когда большой объем гривни выходит на рынок у экспортеров, в течение какого-то времени они меньше продают валюты. Но мы работаем с Министерством финансов, чтобы они равномерно возмещали НДС», - добавил Чурий, сообщает УНИАН.

При этом, он высказал ожидания, что в текущем году не будет дополнительного давления на валютный рынок в результате резкого роста бюджетных расходов в конце года, как в предыдущие годы. «Всплеск обычно происходил в конце декабря. Мы надеемся и постоянно работаем с правительством - доносим им месседж о том, чтобы ситуация была менее волатильной, необходим более плавный график возмещения государственных расходов, включая пенсии, социальные выплаты и платежи по контрактам. Чтобы это не происходило в последнюю неделю. Есть надежда, что в этом году все будет немножко иначе», - добавил Чурий.

Он подчеркнул, что в этом году очень благоприятная ситуация с экспортом, благодаря чему валютные поступления достаточно высокие.