Президент Петр Порошенко считает недопустимой ситуацию, когда дети, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащего знания украинского языка.

Аннексию украинского Крыма Россией нельзя назвать «завершенным делом» и отменять санкции в адрес России также нельзя, заявил Порошенко, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Украина отправила Венгрии ноту протеста в связи с намерением провести 13 октября акцию «Самоопределение для Закарпатья».

Сотрудники Службы безопасности 9 октября задержали 2 граждан Украины, которые готовили теракты в Мариуполе.

Также СБУ задержала военнослужащую Национальной гвардии, которая в прошлом году была завербована спецслужбами России и передавала в РФ секретные документы.

Следственный комитет Российской Федерации объявил в розыск народного депутата Украины Владимира Парасюка и еще украинцев, которых подозревают в к нападении в марте 2016 года на генеральное консульство РФ во Львове

Запустить систему отопления для подачи тепла в дома киевлян планируют со следующего понедельника, 16 октября.

Сегодня, 11 октября, вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий».

Задержанный российскими пограничниками за нарушение границы в Луганской области украинский военнослужащий самовольно оставил место службы.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление президента страны Милоша Земана противоречит внешней политике правительства. В посольство Украины от чехов поступили извинения за слова президента Милоша Земана о Крыме. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не намерена «никому платить за Крым», в том числе компенсацию Украине по предложению Земана.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и несколько десятков членов правительства и парламента региона подписали «Декларацию представителей Каталонии», в которой Каталония провозглашается независимым государством.

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятие политических санкций с Российской Федерации.

