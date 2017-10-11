Аннексию украинского Крыма Россией нельзя назвать «завершенным делом» и отменять санкции в адрес России также нельзя.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передают Українські Новини.

«Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о «завершенном деле». Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении, как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ», - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что, по его мнению, трибуна ПАСЕ была создана для защиты европейских ценностей и принципов.

«Такая необходимость наступила сегодня... Именно поэтому залогом нашего успеха остается сохранение и укрепление нашего единства, солидарности и стойкости», - сказал глава государства.

Он добавил, что достичь мира и стабильности в Европе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине.

В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным.

В то же время премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике правительства.