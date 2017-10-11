Недопустима ситуация, когда дети, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащего знания украинского языка. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Хотел бы привлечь внимание к чрезмерной политизации закона «Об образовании». Моя позиция по сфере образования является четкой: качество образования определяет будущее и безопасность каждого государства, и мы не можем сохранить эту сферу нереформированной», – отметил он.

По словам Президента, принятый закон стал не только весомой частью образовательной реформы, но и законом равных возможностей для всех участников образовательного процесса. «И особенно подчеркиваю: равных возможностей для всех учеников! Независимо, от их происхождения, места жительства, национальности», – подчеркнул Глава государства.

«Недопустима ситуация, когда дети, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащего знания украинского языка, нужных им для дальнейшего обучения в университетах, развития карьеры, для самореализации в Украине. Закон исправляет эту ситуацию. Верховная Рада Украины пошла на то, чтобы усилить изучение украинского языка на этапе дошкольного и начального образования с тем, чтобы впоследствии перейти на обучение на государственном языке. При этом не прекращая изучения родного языка в необходимых объемах», – отметил Порошенко.

Он напомнил, что в Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая была принята в Страсбурге в ноябре 1992 года, говорится о том, что все обязательства перед нацменьшинствами должны выполняться «без ущерба для преподавания официального языка (языков) государства».

«Хочу заверить - мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и права учиться на родном языке. При этом, изучая и государственный язык - украинский. И наше решение направить в Венецианскую комиссию соответствующую норму для проведения экспертизы - лучшее тому свидетельство. Убежден, что ее выводы позволят снять все контраверсионные трактовки этого закона, что фактически имеет целью обеспечить достойное место для всех национальных меньшинств в едином украинском обществе», – подытожил Президент.

Напомним, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты ЕС очень положительно оцениваютреформу образования в Украине.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии проведет срочные дебаты относительно украинского закона.