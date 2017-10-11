Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и несколько десятков членов правительства и парламента региона подписали «Декларацию представителей Каталонии», в которой Каталония провозглашается независимым государством.

Документ имеет скорее символическое значение, чем юридическое; голосования за декларацию в парламенте Каталонии не было. Подписали документ депутаты, входящие в правящую коалицию, сообщает «Медуза».

В документе говорится, что Каталония «открыта к переговорам с Испанией, без предварительных условий, для создания системы взаимодействия ради пользы обеих сторон».

В декларации утверждается также, что Каталония обязуется «уважать международные обязательства, которые распространяются на ее территорию, и останется в международных договорах, в которых участвует Испания».

Ранее 10 октября Пучдемон призвал парламент отложить объявление независимости ради диалога с испанскими властями.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным. Так, «за» проголосовали 90,18%, «против» - 7,83%, еще 1,98% ничего не написали на бланке голосования.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.

Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии.