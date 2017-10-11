Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Выступая в Будапеште, он заявил, что судьба заграничных венгров не является предметом торга для Венгрии, и поэтому Украина должна отозвать свой закон об образовании, который, по мнению политика, ущемляет права нацменьшинств, сообщает Радио Свобода.

«Мы будем бороться до последнего за отзыв Украиной этого закона ... В этом деле не может быть компромисса», - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он снова заявил, что этот закон нарушил Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Поскольку соглашение предусматривает укрепление прав нацменьшинств, считает Сийярто, Венгрия инициирует на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге 16 октября процедуру пересмотра этого соглашения.

Для этого нужно созвать Совет по вопросам ассоциации, пояснил министр, добавив, что Венгрия выступит с инициативой поставить этот вопрос на повестку дня этого органа. Он, однако, отметил, что для его утверждения требуется квалифицированное большинство.

По словам министра, если Украина не примет необходимые меры, в силу могут вступить штрафные санкции ЕС, которые коснутся сферы торговли, ведь условия Ассоциации содержат договоренность о свободной торговле, которая открывает перед Украиной европейские рынки.

По словам Сийярто, если будет признано, что Украина нарушила основные принципы Соглашения об ассоциации с ЕС, то следствием этого может стать введение торговых и экономических санкций.

Министр сообщил, что на встрече в украинском Закарпатье, в Ужгороде, 9 октября представители венгерского меньшинства, делегаты от общественных организаций, духовенство и педагоги просили венгерскую власть не отступаться от занятой позиции. Решить эту проблему, по мнению Сийярто, может только отзыв закона об образовании.

Он назвал «циничной сказкой» аргумент о необходимости принятия такого закона вследствие незнания закарпатскими венграми украинского языка и отметил, что его страна будет опровергать такие объяснения на всех международных форумах. Министр добавил, что, по его мнению, нет ничего общего между обучением на родном (венгерском. - Ред.) языке и знанием украинского языка. Улучшить знания украинского возможно и получая образование на венгерском языке, считает политик.

Сийярто подтвердил намерение согласовать точки зрения с министром иностранных дел Украины Павлом Климкином, который приедет в Будапешт 12 октября, однако предупредил, что путь в Европу для Украины лежит через Венгрию не только в географическом смысле.

Напомним, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

В Киеве заявления венгерских представителей назвали истеричными. Как дипломатический демарш из Будапешта в Киев на консультации отозвали посла Украины Любовь Непоп.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты ЕС очень положительно оцениваютреформу образования в Украине.

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии проведет срочные дебаты относительно украинского закона.