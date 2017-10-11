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10 октября. Картина дня 82

Сотрудники Службы безопасности 9 октября задержали 2 граждан Украины, которые готовили теракты в Мариуполе.

Об этом на брифинге 11 октября заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает Украинская правда.

«9 октября СБУ задержала двух граждан Украины, которые по заказу «МГБ ДНР»  готовили террористические акты в Мариуполе», - сказал он.

По словам Грицака, таким образом СБУ удалось предотвратить ряд терактов, первым из которых должен был стать теракт на железнодорожной стации «Мариуполь» в поезде «Мариуполь-Киев».

«Целью преступников в этот раз были не военные объекты, а места массового скопления людей. Задачу диверсанты получали от представителей «МГБ ДНР», - добавил Грицак.

Организатором диверсионной группы является боевик «ДНР» Дмитрий Забудский. Он получил задание подобрать диверсионную группу из числа знакомых.

«По замыслу российских спецслужб, теракты должны были провести для дестабилизации ситуации в Мариуполе, в зоне АТО и по всей территории Украины, чтобы показать несостоятельность украинских правоохранителей обеспечить безопасность граждан», - сказал Грицак.

Он подчеркнул, что за теракты преступникам обещали заплатить от 3 до 5 тыс. долларов.

СБУ удалось задокументировать весь алгоритм подготовки к преступлению. У задержанных изъяли 2 противопехотные мины «МОН-50» с дистанционным приводом.

Сейчас задержанные дают показания.

 

 

 

 
ForUm

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