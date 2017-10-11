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Сотрудники Службы безопасности задержали военнослужащую Национальной гвардии, которая в прошлом году была завербована спецслужбами России и передавала в РФ документы, в том числе и с ограниченным доступом.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге, сообщает Укринформ.

«5 октября 2017 года задержали военнослужащую Национальной гвардии Украины, секретоносителя, которая проходила службу на центральной базе хранения НГУ», - сказал он.

По словам Гирицака, фамилия агента РФ – Родионова.

Глава СБУ рассказал, что эта женщина летом прошлого года посещала Российскую Федерацию, где у нее живет сестра.

«Во время посещения РФ она была завербована сотрудниками спецслужб Российской Федерации. У нее были даже два псевдонима, которыми она подписывала свои агентурные сообщения – «45-ый» и «Невский», мужскими псевдонимами, чтоб скрывать, что она женщина», - проинформировал Грицак.

Он отметил, что она передала россиянам «достаточно значимый объем документов», в том числе и с ограниченным доступом, чем нанесла значительный вред интересам обороноспособности Украины.

Сейчас задержанная военнослужащая дает «очень интересные сведения» о том, как была организована связь с ее куратором из спецслужб РФ. 
ForUm

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