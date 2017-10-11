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Украина отправила Венгрии ноту протеста в связи с намерением провести 13 октября акцию «Самоопределение для Закарпатья».

Об этом в Twitter сообщил министра иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?» - написал он.

 


 

 


 

Климкин выразил убеждение, что Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее глава МИД заявил, что в Венгрии «кое-кто сознательно раскручивает политическую истерию» вокруг принятого в Украине образовательного закона.

Венгрия потребовала пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании, а также пригрозила потребовать ввести санкции против Украины.

 
ForUm

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