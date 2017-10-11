Украина отправила Венгрии ноту протеста в связи с намерением провести 13 октября акцию «Самоопределение для Закарпатья».
Об этом в Twitter сообщил министра иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?» - написал он.
2/2Негайно направили ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію!Впевнені,Угорщина й надалі поважатиме територіальну цілісність України— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 октября 2017 г.
1/2 Угорс. МЗС повідомив нашому Посольству про акцію 13.10 під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що,Будапешт підтримує сепаратизм?— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 октября 2017 г.
Климкин выразил убеждение, что Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины.
Напомним, ранее глава МИД заявил, что в Венгрии «кое-кто сознательно раскручивает политическую истерию» вокруг принятого в Украине образовательного закона.
Венгрия потребовала пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании, а также пригрозила потребовать ввести санкции против Украины.
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