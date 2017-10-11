Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не намерена «никому платить за Крым», в том числе компенсацию Украине по предложению президента Чехии Милоша Земана.

«Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики», - сказал Слуцкий во вторник журналистам, сообщает ТАСС.

По его словам, «Россия ничего никому платить не будет».

«Крым - это не предмет торга или сделки. Воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, господин президент, а не путем какой-то купли-продажи», - подчеркнул глава комитета.

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине.

В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным.

В то же время премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике правительства.