В рамках обысков, которые российские силовики проводят сегодня в аннексированном Крыму, задержаны 14 крымских татар.
Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев.
«В оккупированном Крыму российские силовики проводят массовые обыски и аресты крымских татар. Задержаны 14 человек: Эльнур Асанов, Рефат Асанов, Эрнес Ибрагимов, Рудем Неджиев, Эльдар Асанов, Алимдар Белялов, Ахмад Сулейманов, Эскендер Люманов, Сулейман Асанов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Эрнест Аметов и Сервер Зекирьяев», - отметил он, сообщает УНИАН.
Напомним, утром 11 октября в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар-мусульман российские силовики проводили обыски.
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