Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление президента страны Милоша Земана противоречит внешней политике правительства. Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.
«Выступление Земана в Совете Европы разительно контрастировало нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства», - заявил Соботка, сообщает УНИАН.
«Чешская Республика защищает соблюдение международного права. Санкции ЕС против России связаны с выполнением Минских соглашений, и этими соглашениями нельзя пренебрегать», - подчеркнул глава чешского правительства.
Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предлагаетрешить вопрос с помощью выплат Украине.
В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.
Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным.
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