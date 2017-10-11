Следственный комитет Российской Федерации объявил в розыск народного депутата Украины Владимира Парасюка и еще украинцев, которых подозревают в к нападении в марте 2016 года на генеральное консульство РФ во Львове, сообщается на сайте СК РФ.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовных дел о нападениях в период 2014–2016 гг. на российские загранучреждения, расположенные на территории Украины.

Следствием установлена причастность к нападению в 2014 году на Посольство Российской Федерации в Киеве граждан Украины Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, которые принимали активное участие в умышленной порче имущества российской дипмиссии, а последний также участвовал в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По данным СК РФ, к нападению в марте 2016 года на генеральное консульство Российской Федерации во Львове и надругательству над государственным флагом РФ якобы причастен народный депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк.

«На основании собранных следствием доказательств, в том числе видеозаписей, полученных из открытых источников, и результатов судебных экспертиз вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). Назаренко и Парасюк также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации). Указанные лица объявлены в международный розыск, и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

Напомним, 9 марта 2016 года народный депутат Владимир Парасюк во время проведения акции в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко сорвал флаг РФ со здания генерального консульства во Львове. После этого вместе со своим отцом он сжег флаг.

После этого следственный комитет России возбудил в отношении нардепа уголовное дело.