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Задержанный российскими пограничниками за нарушение границы в Луганской области украинский военнослужащий самовольно оставил место службы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Штаб АТО сообщает, что проведена проверка информации о задержании российскими пограничниками украинского гражданина, который якобы пытался перейти границу на луганском направлении и представился как военнослужащий Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, который сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, самовольно оставил место службы и скрылся в неизвестном направлении.

В штабе подчеркнули, что военная служба правопорядка проводит служебную проверку по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим. А также принимаются меры по розыску и выяснению местонахождения данного военнослужащего.

Как ранее сообщал ForUm, российские пограничники задержали за нарушение границы на луганском направлении, предположительно, военнослужащего украинской армии. 
ForUm

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