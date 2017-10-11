В посольство Украины в Чешской республике от чехов поступили извинения за слова президента Милоша Земана о Крыме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

«Хочу поблагодарить десятки чехов, часто совершенно незнакомых людей, которые сегодня прислали посольству слова поддержки и ... извинений. Я хорошо знаю, что миллионы чешских друзей солидарны с украинцами в нашей борьбе против российского агрессора и оккупанта. Иначе и быть не может в стране, народ которой дал миру Вацлава Гавела», – отметил он

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предлагаетрешить вопрос с помощью выплат Украине.

В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным.

В то же время премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике правительства.