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В посольство Украины в Чешской республике от чехов поступили извинения за слова президента Милоша Земана о Крыме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

«Хочу поблагодарить десятки чехов, часто совершенно незнакомых людей, которые сегодня прислали посольству слова поддержки и ... извинений. Я хорошо знаю, что миллионы чешских друзей солидарны с украинцами в нашей борьбе против российского агрессора и оккупанта. Иначе и быть не может в стране, народ которой дал миру Вацлава Гавела», – отметил он

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предлагаетрешить вопрос с помощью выплат Украине.

В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным

В то же время премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике правительства. 
ForUm

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