также в разделеЭкономика
«Нафтогаз» рассчитывает, что «Газпром» заплатит по искам «миллиарды долларов» 56
Кабмин утвердил план по внедрению накопительной пенсионной системы 21
В «Нафтогазе» считают, что на активы «Газпрома» будет легко наложить взыскание 36
Минэнергоугля разработало новую формулу расчета стоимости газа для населения 70
На осовременивание пенсий в октябре потратят 5 миллиардов 149
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 2% 21
Суд обязал Кабмин компенсировать «Нафтогазу» убытки за поставки газа для населения 42
Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ в 2018 году 183
Турция вошла в топ-5 торговых партнеров Украины 56
Потребительские цены в сентябре выросли на 2% 39
Газ для населения может подорожать на 18% 129
Нацбанк ограничил работу 6 банков 96
Кабмин пояснил, как должникам по коммуналке оформить субсидию 52
НБУ требует от «ПриватБанка» продать «Буковель», здание «1+1» и самолеты МАУ 141
СМИ: Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ 79
Иран хочет арендовать сельхозземли в Украине 68
Рева уверяет, что повышение пенсий не ускорит инфляцию 33
Международные резервы Украины с начала года увеличились на 20% 48

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов Украины учесть в проекте государственного бюджета на 2018 ресурсы на техническую модернизацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Премьер-министр напомнил, что в этом году по решению Кабинета Министров вдвое повышены зарплаты спасателей. И теперь необходимо обеспечить спасателей необходимой материальной базой. Речь идет прежде всего об авиационной технике.

«Считаю, что должны принять протокольное поручение Министерству финансов при разработке проекта бюджета ко второму чтению (в Верховной Раде) учесть потребность в 7 вертолетах и 1 самолете, или модернизации самолета. И, несомненно, наиболее современная система управления должна быть поставлена на вооружение службы по чрезвычайным ситуациям. Лучшая пожарная техника, вертолеты, самолеты - все, что нужно, чтобы спасти вовремя жизни и здоровья украинских граждан в любую минуту - 365 дней в году, 24 часа в сутки. ГосЧС должна стать нашим спецназом по чрезвычайным ситуациям», – сказал глава правительства.

Во время заседания правительства, глава ГосЧС Николай Чечеткин сообщил, что ежегодно в Украине возникают в среднем до 300 тыс. чрезвычайных ситуаций и около 80 тыс. пожаров. Жертвами этих событий становятся тысячи людей, а примерный ущерб достигает 5 млрд грн ежегодно. Ежедневно Служба осуществляет до 1,5 тыс. выездов для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций и помощи людям. Так, с начала года спасателям удалось спасти жизни 4300 людей, ликвидировать 72 тыс. пожаров, обезвредить 59 тыс. взрывоопасных предметов, сохранить материальных ценностей на 12 млрд грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги