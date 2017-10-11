Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов Украины учесть в проекте государственного бюджета на 2018 ресурсы на техническую модернизацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Премьер-министр напомнил, что в этом году по решению Кабинета Министров вдвое повышены зарплаты спасателей. И теперь необходимо обеспечить спасателей необходимой материальной базой. Речь идет прежде всего об авиационной технике.

«Считаю, что должны принять протокольное поручение Министерству финансов при разработке проекта бюджета ко второму чтению (в Верховной Раде) учесть потребность в 7 вертолетах и 1 самолете, или модернизации самолета. И, несомненно, наиболее современная система управления должна быть поставлена на вооружение службы по чрезвычайным ситуациям. Лучшая пожарная техника, вертолеты, самолеты - все, что нужно, чтобы спасти вовремя жизни и здоровья украинских граждан в любую минуту - 365 дней в году, 24 часа в сутки. ГосЧС должна стать нашим спецназом по чрезвычайным ситуациям», – сказал глава правительства.

Во время заседания правительства, глава ГосЧС Николай Чечеткин сообщил, что ежегодно в Украине возникают в среднем до 300 тыс. чрезвычайных ситуаций и около 80 тыс. пожаров. Жертвами этих событий становятся тысячи людей, а примерный ущерб достигает 5 млрд грн ежегодно. Ежедневно Служба осуществляет до 1,5 тыс. выездов для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций и помощи людям. Так, с начала года спасателям удалось спасти жизни 4300 людей, ликвидировать 72 тыс. пожаров, обезвредить 59 тыс. взрывоопасных предметов, сохранить материальных ценностей на 12 млрд грн.