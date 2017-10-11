Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятие политических санкций с Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют результаты голосования за резолюцию, проект которой подготовил следующий президент ассамблеи Микеле Николетти, сообщает Украинская правда.

Почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены. В том числе в тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) должны «гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах».

По замыслу идеологов этой нормы, это должно запретить ПАСЕ продолжать действие санкций, налагаемых на РФ, без согласия стран-членов. Учитывая, что санкции должны возобновляться каждый год, ограничения могут быть сняты уже в январе.



Конкретный механизм воплощения новых положений может быть разработан руководящими органами ПАСЕ в ближайшие месяцы.

Ранее СМИ сообщали, что в Совете Европы подготовили механизм, который позволит снять санкции с РФ и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

