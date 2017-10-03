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Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года.

Также нардепы одобрили закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».

Сегодня впервые с начала «школьного перемирия» члены незаконных вооруженных  формирований применили реактивную систему залпового огня «Град». 

Генпрокуратура обратилась в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по делам Майдана. 

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин заявил о выходе из партии.

Через два дня после проведения референдума о независимости от Испании в Каталонии началась общенациональная забастовка, созванная профсоюзами. Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии. 

Венгрия и Румыния будут вместе выступать против украинского закона об образовании.

Генеральный прокурор Юрий Луценко во время визита в Харьков анонсировал возвращение местного футбольного клуба «Металлист» в собственность государства. 

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине.  

Сотрудники полиции задержали владелицу хостела в Запорожье, где 2 октября во время пожара погибли 5 человек. 

Между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и Президентом Украины Петром Порошенко существует конфликт с самого первого дня избрания его главой государства, заявил экс-советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко. Аваков отрицает наличие конфликта.

Основная версия следствия в деле о пожаре на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области – диверсия, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Порошенко вручил государственные награды участникам «Игр Непокоренных».

 
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