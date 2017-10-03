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Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает наличие у него конфликта с Президентом Петром Порошенко.

«У нас нет конфликта с президентом», - заявил он Українським Новинам.

Аваков сказал, что у него с Порошенко возникают рабочие дискуссии, которые имеют абсолютно дружеский характер.

Накануне нардеп и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что между Аваковым и Порошенко существует конфликт с первого дня избрания последнего президентом.

По словам политика, конфликт заключается в различном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения уголовных расследований: «Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а  «Народный фронт», я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент».

По мнению Геращенко, Аваков обеспечивает баланс власти в стране и обеспечит «недопущение тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением».

 
ForUm

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