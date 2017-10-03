Генпрокуратура обратилась в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по делам Майдана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Управлением специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 23.06.2017 по подозрению Януковича в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленное и убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в ​​ Киеве, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, ч. 2 вв. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, ч. 2 вв. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины», - сообщили в ГПУ.

По результатам расследования 26 сентября в Печерский районный суд Киева подано ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого Януковича в совершении вышеуказанных преступлений.

Судебное разбирательство ходатайства назначено на 5 октября 2017, на 12:40.