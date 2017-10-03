также в разделеОбщество
Минэкологии разрешило отстрел 160 лосей 4
Осенний призыв обойдется Украине в 34 миллиарда 9
ФСБ заявила о задержании киевлянина в Крыму 14
Бывшему вице-мэру Одессы объявили подозрение из-за пожара в «Виктории» 7
Муженко о Калиновке: Я чувствую ответственность, но не чувствую вины 14
Для охраны арсеналов планируют призвать 500 офицеров запаса 19
Численность ВСУ приблизилась к максимуму 36
В Украине на службу призовут 10,5 тысячи срочников 23
Луценко назвал основную версию пожара в Калиновке 166
Суд продлил арест Безъязыкова 28
Селяне Фастовщины готовят поход на Киев 127
Луценко анонсировал начало суда над организаторами расстрелов на Майдане 54
Российские пограничники задержали в Крыму украинца 47
Полиция задержала владелицу сгоревшего в Запорожье хостела 42
В ОБСЕ опровергли слова Геращенко о количестве россиян в СММ 89
За сутки в зоне АТО 17 обстрелов, потерь среди военных нет 24
2 октября. Картина дня 67
Горбатюк пожаловался, что уже 9 месяцев не может встретиться с Луценко 36

Генпрокуратура обратилась в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по делам Майдана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Управлением специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 23.06.2017 по подозрению Януковича в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленное и убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в ​​ Киеве, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, ч. 2 вв. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, ч. 2 вв. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины», - сообщили в ГПУ.

По результатам расследования 26 сентября в Печерский районный суд  Киева подано ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого Януковича в совершении вышеуказанных преступлений.

Судебное разбирательство ходатайства назначено на 5 октября 2017, на 12:40.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги