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Президент Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами украинских ветеранов – спортсменов национальной сборной команды, участвовавших в III международных спортивных соревнованиях «Игры Непокоренных». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Invictus Games» на английском очень хорошо звучит, но мне гораздо больше нравится украинский перевод «Игры Непокоренных», - сказал Президент и подчеркнул, что «украинская сборная действительно продемонстрировала, что такое непокоренные и что такое украинский воин».

Так, орденом «За заслуги» I степени награжден Павел Будаевский, орденом «За заслуги» III степени – Олег Зимников, Павел Мамонтов, Роман Панченко, Василия Пашкевича, Александра Писаренко, Валерия Рака, Вадима Свириденко, Дмитрия Сидорука, Александра Ткаченко, Сергея Торчинского, Сергея Шевчука. Орденом княгини Ольги III степени награждена Екатерина Михайлова.

Среди награжденных высокими государственными наградами также тренерский состав украинской сборной и организаторы соревнований «Игры Непокоренных», которые поддерживали украинскую сборную.

При этом Президент отметил, что «когда есть единство – есть победы, когда есть доверие - есть единение» и поблагодарил украинскую сборную за прекрасное выступление в канадском Торонто.  

В Facebook Порошенко отмечается, что украинская команда заняла второе место на соревнованиях.

Напомним, по итогам завершившихся в Канаде «Игр Непокоренных» сборная Украины завоевала 14 медалей – 8 золотых, 4 серебренных и 2 бронзовых. 

 

 
ForUm

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