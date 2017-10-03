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Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин заявил о выходе из партии.

Об этом он написал в Facebook.

«Все вместе взятые, так называемые, диктаторские законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной «реформе». И еще. С этого дня я беспартийный», - заявил Добкин.

В комментарии Украинской правде нардеп подтвердил свой выход из партии, заявив, что уже написал заявление. При этом он отказался объяснить, что именно стало причиной подобного решения, сославшись на «недружественные отношения» с изданием.

Добкин прошел в Верховную Раду в октябре 2014 года на досрочных выборах по спискам «Оппозиционного блока» (под №3).

Несмотря на выход из партии, он не может покинуть фракцию, не потеряв свой депутатский мандат.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». 

 
ForUm

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