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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 10% в 2017 году. Об этом в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины во вторник сообщила экономист представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач, передают Українські Новини.

Экономист сообщила, что инфляция в этом году может составить 10% в Украине.

По ее словам, дефицит госбюджета в этом году может составить до 3,5% ВВП из-за фискальных рисков.

Головач отметила, что прямые иностранные инвестиции в этом году составят максимум 2% ВВП.

Всемирный банк считает необходимым таргетирование сокращения дефицита госбюджета в 2018 до 2,5% ВВП и дальнейшее его снижение.

Напомним, рост реального ВВП Украины за январь-июнь 2017 года составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Проект госбюджета-2018 предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 6% рост реального ВВП до 3%. 
ForUm

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