Народные депутаты поддержали предложение спикера Верховной Рады Андрей Парубия об отмене перерыва с 14 до 16 часов и о продлении вечернего заседания до завершения рассмотрения вопросов повестки дня, сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

Нардепы проголосовали за данное решение 227 голосами.

Председательствующий предоставил слово главе комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмиле Денисовой, которая докладывает подготовленный ко второму чтению проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий №6614.

Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (№6614)». За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.