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Основная версия следствия в деле о пожаре на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области - диверсия. Об этом на брифинге в Харькове заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц, которые были уполномочены обеспечивать охрану этого объекта», - сказал Луценко.

Он уверен, что и в Сватово, и Балаклее тоже была диверсия

Луценко добавил, что периметр склада был беззащитен, поскольку охрану обеспечивали только 17 человек, а этого недостаточно, сообщает LIGA.net.

Генпрокурор добавил, что уже установлено - охранный режим на складе боеприпасов «массово нарушался с согласия и даже по приказу» руководителя базы.

«В ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто вероятно причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии», - отметил он. 

Луценко пока не стал озвучивать фамилии.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. До 2 октября на территории склада наблюдались единичные детонации, но 3 октября взрывы полностью прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

28 сентября все эвакуированные вернулись в свои дома, кроме больных, эвакуированных из ЦРБ Калиновского района. 

Запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов возле Калиновки продлили до вечера 9 октября.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.
ForUm

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