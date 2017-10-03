Сегодня впервые с начала «школьного перемирия» члены незаконных вооруженных формирований применили реактивную систему залпового огня «Град». Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В 16:00 враг выпустил 15 снарядов из «Града» по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутово», - говорится в сводке.

Кроме того, около 01:00 боевики из автоматического гранатомета обстреляли позиции ВСУ в районе Гнутово на мариупольском направлении. В ответ украинские военные применили оружие на поражение. В результате этого противостояния двое военных получили ранения.

На донецком направлении с полуночи противник дважды обстреливал юго-восточные окраины Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных и стрелкового оружия.