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Сегодня впервые с начала «школьного перемирия» члены незаконных вооруженных  формирований применили реактивную систему залпового огня «Град». Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В 16:00 враг выпустил 15 снарядов из «Града» по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутово», - говорится в сводке.

Кроме того, около 01:00 боевики из автоматического гранатомета обстреляли позиции ВСУ в районе Гнутово на мариупольском направлении. В ответ украинские военные применили оружие на поражение. В результате этого противостояния двое военных получили ранения.    

На донецком направлении с полуночи противник дважды обстреливал юго-восточные окраины Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных и стрелкового оружия.
ForUm

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